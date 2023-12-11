Русские наступают, а обороняться Украине нечем: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 11 декабря 2023 года Юлия СоколоваГлавком Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подтвердил, что оперативная ситуация для Украины остаётся сложной.