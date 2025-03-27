Из Кольцово стало больше рейсов на курорты

Аэропорт Кольцово открывает летнюю навигацию, которая начинается 30 марта и продлится до 25 октября. В этот период из Екатеринбурга можно будет улететь напрямик в 90 городов России и мира на рейсах 31 авиакомпании.
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