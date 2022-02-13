«Монреаль» проиграл 9-й матч подряд. При Сен-Луи – второе поражение

«Монреаль» уступил «Коламбусу» (1:2) в чемпионате НХЛ, проиграв 9-й матч подряд. Это второе поражение «Канадиенс» при новом главном тренер Мартене Сен-Луи, который 9 февраля сменил уволенного Доминика Дюшарма.
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