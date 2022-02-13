Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Монреаль» проиграл 9-й матч подряд. При Сен-Луи – второе поражение

«Монреаль» уступил «Коламбусу» (1:2) в чемпионате НХЛ, проиграв 9-й матч подряд. Это второе поражение «Канадиенс» при новом главном тренер Мартене Сен-Луи, который 9 февраля сменил уволенного Доминика Дюшарма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх