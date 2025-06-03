В оздоровительном лагере "Золотой Колос" состоялось торжественное открытие первой профильной смены "Я-Юниор" и Лагеря Труда и Отдыха "Пчелка".
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В оздоровительном лагере "Золотой Колос" состоялось торжественное открытие первой профильной смены "Я-Юниор" и Лагеря Труда и Отдыха "Пчелка".