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Регионы России

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В Кузбассе выявлена новая схема мошенничества с мобильными приложениями для поиска топлива

В Кузбассе выявлена новая схема мошенничества с мобильными приложениями для поиска топлива

В Кузбассе расследуют новую схему мошенничества, в которой жители Новокузнецка и Анжеро-Судженска пострадали, установив вредоносные мобильные приложения, обещавшие показывать наличие топлива на автозаправках, очереди и цены.

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