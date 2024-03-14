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Россияне подали около 4,8 млн заявлений об участии в ДЭГ на выборах президента

Россияне подали около 4,8 млн заявлений об участии в ДЭГ на выборах президента

Граждане России подали почти 4,8 млн заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ, еще около 5,2 млн человек изъявили желание проголосовать по месту нахождения.

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