Россияне подали около 4,8 млн заявлений об участии в ДЭГ на выборах президента

Граждане России подали почти 4,8 млн заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ, еще около 5,2 млн человек изъявили желание проголосовать по месту нахождения.
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