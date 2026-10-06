"Зеленскому принципиален эффект": На Банковой обсуждают "ответку" после ударов по киевским мостам

Инсайдеры пишут, что на Банковой обсуждают "ответку" после ударов по киевским мостам. Зеленский требует от силового блока "зеркального ответа", который продемонстрировал бы Москве цену дальнейшей эскалации.
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