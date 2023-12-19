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Закон, порядок, государство

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Летчики оперативно-тактической авиации ЮВО совершили полеты по маршрутам в районе высокогорья Армении

Летчики оперативно-тактической авиации ЮВО совершили полеты по маршрутам в районе высокогорья Армении

Во время учебно-тренировочных полетов летчики отработали упражнения по взлету и посадке в условиях ограниченного пространства и разряженного воздуха, также военнослужащие выполнили элементы простого, сложного и высшего пилотажа.

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