В «Сириусе» обсудили культуру безопасности труда в «РЖД»: для качественной работы с персоналом внедряют инновационные технологии

В «Сириусе» обсудили культуру безопасности труда в «РЖД»: для качественной работы с персоналом внедряют инновационные технологииНа Всероссийской неделе охраны труда «РЖД» провело встречу, посвящённую безопасному поведению: привычки, мотивация, признание ошибок.
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