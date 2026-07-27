Сладков: ВСУ могут оказаться и под Москвой

Военный корреспондент, а ныне доброволец бригады «Невский» Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков заявил, что продолжительность конфликта зависит не только от действий армии, но и от готовности всего российского общества участвовать в обеспечении специальной военной операции.
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