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Сладков: ВСУ могут оказаться и под Москвой

Сладков: ВСУ могут оказаться и под Москвой

Военный корреспондент, а ныне доброволец бригады «Невский» Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков заявил, что продолжительность конфликта зависит не только от действий армии, но и от готовности всего российского общества участвовать в обеспечении специальной военной операции.

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