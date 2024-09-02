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Татар-информ

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Минниханов поздравил школьников Татарстана с Днем знаний

Минниханов поздравил школьников Татарстана с Днем знаний

Раис Татарстана Рустам Минниханов после открытия в Казани нового естественно-научного лицея №95 поздравил школьников республики с Днем знаний в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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