Страны НАТО за последние три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

Страны НАТО за последние три года потратили на помощь Украине 191,2 миллиарда долларов. При этом из них более половины выделили Соединенные Штаты, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и Кильского университета.
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