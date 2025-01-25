Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Конечно, Зеля ж еще не всех хохлов в землю зарыл... Возьмется 18-летних гробить, так еще продлит агонию салорейха.Зеленский заявил ...
  • Ирина Некрасова
    Нет на Западе "коллег" - есть пауки в банке.В Польше резко от...
  • Андрей Шишинов
    Причём если он это не сделает достаточно быстро, то его как и  януковоща ждёт дача под Ростовом.На протестах в Сл...

Страны НАТО за последние три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

Страны НАТО за последние три года потратили на Украину более 190 миллиардов долларов

Страны НАТО за последние три года потратили на помощь Украине 191,2 миллиарда долларов. При этом из них более половины выделили Соединенные Штаты, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Минфина и Кильского университета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх