Три недели оборонявшийся в одиночку разведчик ВС РФ предлагал ВСУ сдаться

Разведчик ВС РФ Закарья Алиев, на протяжении трёх недель в одиночку оборонявший опорный пункт от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, рассказал, что предлагал украинским войскам сдаться.
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