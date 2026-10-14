TC Palm: Полицейские арестовали Чавес за захоронение котят во дворе

Полиция арестовала жительницу США Альбу Чавес, похоронившую котят в своем дворе. 5 октября ее дети сообщили о происшествии, боясь за судьбу остальных животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Надежда Бабкина и...
- Надежда Бабкина и...
- Путин поставил Зе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым