Глава Таджикистана призвал соотечественников воспитывать детей после теракта в Crocus City Hall

ДУШАНБЕ, 25 марта, ФедералПресс. Таджики должны уделять достаточно внимания воспитанию своих детей, чтобы уберечь их от совершения таких поступков, как нападение на Crocus City Hall, в результате которого погибли 137 человек.
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