Донбасс продолжает свой путь в Россию. Впереди горячая фаза войны?

Сейчас идет попытка подрыва Украины изнутри. Для этого не даем электричество и уголь. Посмотрим в дальнейшем что произойдет. Ведь те же бандеровцы начнут задавать Зеленскому вопросы, когда начнут замерзать в своих домах, сидя без света. Америка Украину не обогреет зимой. Народ должен решить проблему. Если поднимутся, поддержим. Ждем... Объявление террористическим государством тоже вариант, но для этого должны быть весские основания. На голом месте не объявишь.

Россиянин

Россиянин Сейчас идет попытка подрыва Украины изнутри. Для этого не даем электричество и уголь. Посмотрим в дальнейшем что произойдет. Ведь те же бандеровцы начнут задавать Зеленскому вопросы, когда начнут замерзать в своих домах, сидя без света. Америка Украину не обогреет зимой. Народ должен решить проблему. Если поднимутся, поддержим. Ждем... Объявление террористическим государством тоже вариант, но для этого должны быть весские основания. На голом месте не объявишь.

Но если все же России придется войти на Украину, то нужно сразу же во всеуслышание объявить: Иностранных наемников, необандеровцев, правосеков и просто фашистов, в плен брать не будут. Нечего суды загружать. Поймали с оружием, расстрел на месте. С гуманистами разберемся позже.