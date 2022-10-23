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Когда в Уссурийск придут осадки: прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю

Когда в Уссурийск придут осадки: прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю

Первая половина рабочей недели будет солнечной. Температура воздуха установится в районе +11°С.+16°С в дневное время.

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