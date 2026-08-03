Почему многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ? «Абсолютнейший цирк»

Многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ после скандала Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в МГУ после того, как приемная комиссия отказалась принять документы его детей — 14-летней Алисы и 12-летнего Хеймдаля — для зачисления на факультет психологии.