Почему многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ? «Абсолютнейший цирк»

Многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ после скандала Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в МГУ после того, как приемная комиссия отказалась принять документы его детей — 14-летней Алисы и 12-летнего Хеймдаля — для зачисления на факультет психологии.
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