В Москве к Неделе видеоигр выставят книги и настольные игры. Книги — в 79 магазинах «Читай-город» с 29 октября, настольные игры по мотивам Cyberpunk 2077 и FalloutВ рамках II Московской международной недели видеоигр в столичных магазинах пройдут тематические выставки книг и настольных игр, посвященных игровой индустрии.