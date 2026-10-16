В Москве к Неделе видеоигр выставят книги и настольные игры. Книги — в 79 магазинах «Читай-город» с 29 октября, настольные игры по мотивам Cyberpunk 2077 и FalloutВ рамках II Московской международной недели видеоигр в столичных магазинах пройдут тематические выставки книг и настольных игр, посвященных игровой индустрии.
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