Власти Омска отвергли претензии к ёлке «из металлолома»

Главную городскую пушистую красавицу установили на территории Омской крепости. В соцсетях назвали позором то, что «в Сибири — да без живого дерева», арт-объект сочли безвкусицей и «грудой металлолома с гирляндами».
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