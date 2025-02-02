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Сплошные мучения: Шара Буллет и Нурмагомедов бесславно уступили, Павлович завалял Розенстрайка

Сплошные мучения: Шара Буллет и Нурмагомедов бесславно уступили, Павлович завалял Розенстрайка

Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC Fight Night 250. Во втором по значимости поединке вечера россиянин так и не смог подобрать ключи к Майклу Пэйджу и уступил единогласным решением судей.

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