В России ответили на противоречивое заявление США об урегулировании украинского кризиса

Восстановление обмена разведывательной информацией между США и Украиной абсолютно противоречит заявлениям президента Дональда Трампа о стремлении к урегулированию конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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