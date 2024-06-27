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Песков: в Кремле не знают о сообщениях об отправке инженеров ВС КНДР в Донбасс

Песков: в Кремле не знают о сообщениях об отправке инженеров ВС КНДР в Донбасс

В Кремле не знают о сообщениях об отправке инженеров вооруженных сил КНДР на территорию Донбасса. Соответствующее заявление в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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