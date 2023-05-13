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Бастрыкин заявил о фактах коррупции при выполнении гособоронзаказа

Бастрыкин заявил о фактах коррупции при выполнении гособоронзаказа

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме с заявлением о фактах коррупции и воровства, которые совершаются корпорациями при выполнении государственного оборонного заказа.

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