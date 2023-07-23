Вода продолжает прибывать на реках Забайкалья

Уровень воды повысился 22 июля на некоторых реках Забайкальского края, сообщает Гидрометцентр.В верхнем течении Аргуни и Ингоды, на реках Амазар, Шилка, Олекма наблюдается подъем уровней воды на 2-21 см, на реке Витим у села Неляты – на 54 см.