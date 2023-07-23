Zab.ru

191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Твари(( ублюдкиВорвались в дом и...
  • Горыныч
    А в электросетях что за Нелюди работают?Кошка четвёртый д...
  • Геннадий Бережнов
    По тексту как то коррупции и не заметил. С одним и тем же, а есть другие и желающие? Технику в аренду за оплату и что?Главу Красного Чи...

Вода продолжает прибывать на реках Забайкалья

Вода продолжает прибывать на реках Забайкалья

Уровень воды повысился 22 июля на некоторых реках Забайкальского края, сообщает Гидрометцентр.В верхнем течении Аргуни и Ингоды, на реках Амазар, Шилка, Олекма наблюдается подъем уровней воды на 2-21 см, на реке Витим у села Неляты –  на 54 см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх