Россиян предупредили, как можно испортить историю еще до получения кредита

Чтобы оформить кредит, необязательно идти в отделение банка — это можно сделать онлайн. Но рассылать сразу множество заявок, только чтобы проверить условия в разных банках, не имея при этом четкого намерения взять деньги в долг, не стоит.
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