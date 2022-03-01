Такие, как Клаудиньо, двигают атаку, они развивают футбол. А он 75 процентов времени проводит в обороне

Чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Рубином» (3:2).
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