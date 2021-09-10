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Рядовой спортивной роты ЦСКА выиграл Кубок России по спортивной ходьбе

Рядовой спортивной роты ЦСКА выиграл Кубок России по спортивной ходьбе

В подмосковном поселке Вороновское прошел Кубок России по спортивной ходьбе – завершающий старт сезона в этом виде спорта.

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