Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

В древности люди большое значение придавали небесным светилам и астрологическим прогнозам. По движению той или иной планеты определяли, как пройдет наступающий год и какие трудности могут встретиться на пути.
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