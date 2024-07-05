«Было ужасно, когда я летел эконом-классом», — сын Рудковской Саша вспомнил самый плохой день в жизни

Продюсер Яна Рудковская ввела своего ребенка Сашу в шоу-бизнес с первых лет его жизни. Как итог, мальчик стал очень востребованным и успешным в том возрасте, когда остальные дети еще играют в куклы, солдатиков и компьютер.