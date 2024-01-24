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ВК Пресс

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Залепил рану у сердца лейкопластырем и не думал о ней: наш раненый летчик два дня добирался к своим по морозу

Залепил рану у сердца лейкопластырем и не думал о ней: наш раненый летчик два дня добирался к своим по морозу

На одном из заданий его машину сбила ракета. Сразу возник пожар, отказало управление, он сумел катапультироваться.

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