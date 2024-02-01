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Русская весна

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Фондовые индексы в США рухнули после заявлений главы Федеральной резервной системы

Фондовые индексы в США рухнули после заявлений главы Федеральной резервной системы

Американские фондовые индексы резко снизились в среду после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, причем для индекса S&P 500 падение стало рекордным с сентября прошлого года.

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