Фондовые индексы в США рухнули после заявлений главы Федеральной резервной системы

Американские фондовые индексы резко снизились в среду после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, причем для индекса S&P 500 падение стало рекордным с сентября прошлого года.
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