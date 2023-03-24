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Для мужа жена должна быть всегда на первом месте

Для мужа жена должна быть всегда на первом месте

Начало отношений между мужчиной и женщиной вызывает бурю эмоций у обоих партнеров. В первый год отношений люди как будто становятся единым целым, они не отходят друг от друга ни на шаг, не желая расставаться ни на миг с объектом своей любви.

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