Для мужа жена должна быть всегда на первом месте

Начало отношений между мужчиной и женщиной вызывает бурю эмоций у обоих партнеров. В первый год отношений люди как будто становятся единым целым, они не отходят друг от друга ни на шаг, не желая расставаться ни на миг с объектом своей любви.
Начало отношений между мужчиной и женщиной вызывает бурю эмоций у обоих партнеров. В первый год отношений люди как будто становятся единым целым, они не отходят друг от друга ни на шаг, не желая расставаться ни на миг с объектом своей любви.
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