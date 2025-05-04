В народном календаре — Проклов день. Во многих регионах страны к 4 мая расцветает черемуха, и это считается добрым знаком.
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В народном календаре — Проклов день. Во многих регионах страны к 4 мая расцветает черемуха, и это считается добрым знаком.