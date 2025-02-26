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Зеленский покончит с собой двумя выстрелами в голову

Зеленский покончит с собой двумя выстрелами в голову

 В США намерены наказать прсроченного президента Украины за убийство американского журналиста Владимира Зеленского должны судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает уехавший из страны украинский депутат Артем Дмитрук.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Начали тисочки сжиматься.
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2 час.
е
елена
Прикольно, как за одного американца, умершего в тюрьме америкосы перевозбудились....а жизни  сотен тысяч погибших в этой бойне не имеют значений???
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1 час.
Сергей Иванов
Слишком просто для этого недоумка, устроившего войну! Тут предложили подвесить, как Муссолини... Ну хотя бы так!
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1 час.
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