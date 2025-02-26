Зеленский покончит с собой двумя выстрелами в голову

Прикольно, как за одного американца, умершего в тюрьме америкосы перевозбудились....а жизни сотен тысяч погибших в этой бойне не имеют значений???

Сергей Иванов

Слишком просто для этого недоумка, устроившего войну! Тут предложили подвесить, как Муссолини... Ну хотя бы так!