"Армяне самый добрый народ", - в таком случае, вы не все знаете...

Сергей Иовенко

Ну да, до сих пор помню как армяне в 90х ходили по Пятигорску и требовали сделать там столицу армян проживающих на С.К. И ради спортивного интереса поинтересуйся как ведут себя эти товарищи хотя бы в Ростове на Дону.