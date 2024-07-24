Лев Валерич. mastodont ."Согласно политики Гнчак и Дашнакцутун, на территории Великой Армении не должно было остаться никого, кроме армян.
"Армяне самый добрый народ", - в таком случае, вы не все знаете...
Комментарии
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n
nyha
армяне появились на свет ..после того -как еврейская семья пустила на квартиру цыгана...после того-как Сара блядонула ...появилась нация армян.....
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
Анальцев, опять бред несешь...
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4 час.
Сергей Иовенко
Ну да, до сих пор помню как армяне в 90х ходили по Пятигорску и требовали сделать там столицу армян проживающих на С.К. И ради спортивного интереса поинтересуйся как ведут себя эти товарищи хотя бы в Ростове на Дону.
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3 час.
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