Трусова поздней ночью написала Глейхенгаузу из-за «Очень странных дел»: «Вы это все знали?»

Хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал о программе, поставленной фигуристке Александре Трусовой по мотивам популярного американского сериала «Очень странные дела».
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