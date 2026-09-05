👧🏻 Первый раз в первый класс: как родителям понять, что ребёнок готов к школе По словам логопеда-психолога МБОУ Керчи РК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Дины Кравцовой, ключевых аспектов несколько: мотивационная, эмоционально-волевая, интеллектуальная и физиологическая готовность.