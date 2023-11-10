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В Челябинске на перекрестке, которому нет и года, установят дополнительные секции светофора

В Челябинске на перекрестке, которому нет и года, установят дополнительные секции светофора

На перекрестке в Челябинске изменят схему движения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на пересечении улиц Университетской Набережной и Наркома Малышева установят дополнительные светофорные секции и дорожные знаки.

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