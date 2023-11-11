Арабские страны выдвинули условие установления мирна с Израилем

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leonid

Надо быть последним идитом, чтобы поверить арабским странам. Израиль убеждался в этом не раз. Пойти Израилю на их условия, это значит признать себя побежденным. Никакого мира там не будет и в помине. Это то что арабам и надо. Для на начала пусть так, потом совсем выгнать Израиль со всей территории. Ребята, вы совсем не знаете арабов, это очень коварные люди, доверять им в ни коем случае нельзя. Любые договора нарушат, если почуствуют силу. Когда ООН принял решение образовать два государства Израиль и Палестинское 1948 году, сразу же началась война против молодого государства Израиля с целью уничтожить его в зародыше. Но Израиль выстоял. Израиль существовал на той земле, которая ему выделены, а палестинское государство создано не было. Эта территория была плацдармом на нападения на Израиль. Следующие войны против Израиля показали, что мира там не будет даже так. Его хотели просто уничтожить совсем. Пришлось идти на отвоевывание дальнейшеи территории для получения большей безопасности страны. А теперь арабы выдвигают то же условие которые уже было в 1948 году. Кто им уже поверит?