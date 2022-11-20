Глава NCA Биггар: есть риск попадания оружия на Украине в руки террористов

Власти Великобритании вместе с другими государствами отслеживают поставки вооружения Украине из-за риска его дальнейшего попадания в руки террористов, заявил Sunday times глава Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар.
Власти Великобритании вместе с другими государствами отслеживают поставки вооружения Украине из-за риска его дальнейшего попадания в руки террористов, заявил Sunday times глава Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар.
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