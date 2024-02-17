Весна близко: морозы покидают Южный Урал

Морозы покидают Челябинскую область. Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха во многих частях региона опустилась до -30 градусов Цельсия, в горах и низинах – до -40.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии