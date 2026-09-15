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Ревва сыграет в мюзикле про «липовые» гастроли Челентано в Сочи

Ревва сыграет в мюзикле про «липовые» гастроли Челентано в Сочи

Актер Александр Ревва сыграет одну из главных ролей в масштабном мюзикле «Все будет Челентано!», созданном совместно с Ticketland и Яндекс Афишей.

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