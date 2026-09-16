U.S. Dollar Index Futures (DXY) – 1H Technical Analysis US Dollar Index® Futures ICEUS_DLY:DX1! IbrahimTarek Market Structure The DXY is showing a potential bullish reversal structure after the sharp decline from the 101.
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