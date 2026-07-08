Почему скандинавский нуар больше не диктует правила

Почти два десятилетия слово «детектив» было почти синонимом скандинавского нуара. После успеха романов Стига Ларссона, Ю Несбё и Хеннинга Манкелля, а затем сериалов The Killing, The Bridge, Trapped и Borgen, казалось, что именно Северная Европа определяет будущее жанра.