Газета.ру

6 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    ну-ну, только потом куда они побегут спасаться от этой помощи?В Госдепе заявили...
  • Марина
    ну хорошо, они будут продолжать...а мы что, позволим????? А может пора уже зубы показать по-настоящему?Reuters: ЕС закры...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Да, да, Да эти "помогут"!!!В Госдепе заявили...

Блинкен извинился за США перед принцем Абу-Даби ради Украины

Блинкен извинился за США перед принцем Абу-Даби ради Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед бен Зейдом, состоявшейся в конце марта в Марокко, попросил у него прощения за позднюю реакцию США на атаки хуситов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Axios.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх