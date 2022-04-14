Блинкен извинился за США перед принцем Абу-Даби ради Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед бен Зейдом, состоявшейся в конце марта в Марокко, попросил у него прощения за позднюю реакцию США на атаки хуситов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Axios.