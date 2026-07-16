Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Россиянам назвали действия при обнаружении плесени на еде

Россиянам назвали действия при обнаружении плесени на еде

Термообработка не разрушит токсины плесени, поэтому испорченные продукты готовкой уже не спасти. Об этом заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает «Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии