Россиянам назвали действия при обнаружении плесени на еде

Термообработка не разрушит токсины плесени, поэтому испорченные продукты готовкой уже не спасти. Об этом заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает «Газета.
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