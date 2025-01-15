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Россияне купили рекордное количество новых электромобилей в 2024 году В 2024 го...

Россияне купили рекордное количество новых электромобилей в 2024 году В 2024 го...

Россияне купили рекордное количество новых электромобилей в 2024 годуВ 2024 году продажи новых электромобилей в России установили новый рекорд, составив, по данным агентства «АВТОСТАТ», 17 805 единиц, что на 26,4 % больше, чем в 2023 году.

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