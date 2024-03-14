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  • Фил
    Ну если ты родился идиотом, то хоть не показывай это в коментариях.Россия запросила ...
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Йеменские мятежники-хуситы успешно испытали гиперзвуковую ракету

Йеменские мятежники-хуситы успешно испытали гиперзвуковую ракету

Йеменские мятежники-хуситы успешно испытали гиперзвуковую ракету. Об этом информирует РИА Новости. «Йеменские хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты, рассказал РИА Новости военный источник, близкий к движению.

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