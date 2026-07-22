Росавиация снизила высоту полетов у Москвы в связи с атаками беспилотников

Действие этих ограничений установлено до 26 августа Росавиация объявила о введении ограничений на высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района (МУДР), установив эшелон 160 (4900 м) как верхнюю границу.
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